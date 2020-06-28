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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تتخطى المليون إصابة بكورونا و57 ألف حالة وفاة

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:13 م
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد19-" في البرازيل إلى 31ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 57070 حالة، وتعافى 727 ألفا و715 شخصا من المصابين حتى الآن.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 17 أسبوعا.

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