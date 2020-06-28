«تنسيقية الأحزاب»: قبل 30 يونيو كانت الدولة بعيدة عن الشباب

قال علاء عصام، عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحياة السياسية بالنسبة للشباب ما قبل 30 يونيو شيء وما بعدها شيء مختلف تمامًا، معقبا: "إحنا دلوقتي عايشين في عصر في مسافة قليلة أوي بين الدولة والشباب على عكس العصور السابقة التي كانت تبعد الدولة عن الشباب بمسافات وليس للشباب أي صوت أو دور".وأضاف علاء عصام، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تطورا في كل الملفات الخاصة بالشباب وليس على الصعيد السياسي فقط، موضحًا أن الدولة أقامت العديد من المشروعات أتاحت مساحة كبيرة بشكل كبير للشباب في العمل والتعبير عن رأيهم.وأشار إلى أن تجربته في التحدث عن الهوية الوطنية في المؤتمر السادس للشباب كان دون أي توجيه ولا إصدار شروط على ما يقال من قبل القيادة السياسة، لافتًا إلى أنه تفاجأ من هذه التجربة لأن الكلمة بكاملها كانت من كتابته دون المصادرة على رأيه أو حتى الاطلاع على ما كتب قبل عرضه، مؤكدًا أن هناك دعما حقيقيا للشباب وأصبح تمكين الشباب صورة مطبقة على أرض الواقع.وأكد عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب، أن النظام الحالي يقبل الرأي والرأي الآخر، منوها بأن هناك شفافية في مناقشة الموضوعات وموضوعية في حل قضايا الشباب، وليس على مستوى التمكين السياسي فقط وتقليد المناصب وإنما على كل الأصعدة والجوانب.