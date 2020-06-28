تفعيل مبادرة «100 مليون صحة» في كفر الشيخ (صور)

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم تفعيل القوافل الطبية لمبادرة "100 مليون صحة" في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.وأكدت وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم الأحد، أن القوافل الطبية العلاجية المشاركة في المبادرة تتواجد بخمس أماكن كل مكان به 2 عيادة متنقلة لتقديم الخدمة للمواطنين (تأمين صحي - قرارات نفقة دولة)، فضلا عن الكشف وتوزيع العلاج، وذلك بتنسيق الدكتور إبراهيم جادالله، منسق القوافل الطبية.وناشدت مديرية الصحة، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.وشددت على الالتزام بقرار ارتداء الكمامات، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك الصدد.