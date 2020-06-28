2140 إصابة جديدة بكورونا في العراق

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، 2140 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد في العراق.وأشارت الوزارة في بيان لها أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" إلى فحص (10595) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948).وبلغ عدد حالات الشفاء: 1184 حالة، وبلغ عدد حالات الوفيات 96 حالة، توزعت في بغداد الرصافة 19 حالة وفاة.وبذلك يكون مجموع الإصابات الكلي: 45402 إصابة في كل محافظات العراق، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام: 21122 حالة شفاء، وسجل عدد المرضى في العناية المركزة: 324 مريض، وبلغ مجموع الوفيات: 1756 حالة وفاة في محافظات العراق كافة.