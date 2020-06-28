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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية ملوي تعلن استمرار تعليق الصلوات لمدة أسبوعين

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:59 م
إيبارشية ملوي
إيبارشية ملوي
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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أعلنت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، أنه نظرا لظروف انتشار وباء كورونا، وزيادة أعداد المصابين والوفيات بالإيبارشية وحرصا على سلامة أبناء الكنيسة، قررت الإيبارشية تعليق الصلوات لمدة أسبوعين.

وأشارت الإيبارشية في بيان لها أنه سيعاد النظر في اتخاذ القرار المناسب باستمرار تعليق الصلوات أو عودتها طبقًا للظروف، مؤكدة أنه يسمح بممارسة سر المعمودية بحضور الطفل المعمد والأب والأم فقط.

وتابعت: "بالنسبة لقداس عيد الآباء الرسل يوم 12 يوليو، ستتم الصلاة بحضور أب كاهن واثنان من الشمامسة فقط، وعن صلاة الأكليل يستمر العمل بالقرارات السابقة باقتصار المشاركة فيها على ستة أفراد من أسر كلا الزوجين معا.

وأضافت: "بخصوص صلاة الأكاليل يستمر العمل بالقرارات السابقة باقتصار المشاركة فيها على أسرة المتوفى بحد أقصى ثمانية أفراد مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بوجود مسافة 2 متر بين الحضور، ويستمر افتقاد الشعب عبر مواقع التواصل المختلفة من تليفونيا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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