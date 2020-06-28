إيرادات هزيلة للسينمات بعد عودتها بنسبة إشغال 25%

تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بعودة دور العرض السينمائي والمسارح بنسبة 25% للعمل بداية من أمس السبت، في جميع السينمات، وتم عرض 3 أعمال سينمائية، كانت تعرض قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" مباشرة، وهى "لص بغداد" لمحمد إمام و"الفلوس" لتامر حسني و"بنات ثانوي" لجميلة عوض وهنادي مهنا.وحققت الثلاثة أعمال إيرادات هزيلة كما هو متوقع، حيث وصل إجمالي الإيرادات، أمس، إلي 11 ألف جنيه مقسمة على الأعمال الثلاثة، ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات مع طرح أعمال سينمائية جديدة، وزيادة نسبة الحضور لـ50% أو أكثر.وتنتظر أعمال سينمائية كبيرة العرض، أبرزها "صاحب المقام" ليسرا وآسر ياسين، وفيلم "العنكبوت" لأحمد السقا وظافر عابدين وفيلم "يوم 13" لدينا الشربيني.