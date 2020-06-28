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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار»: نجدد تفويض السيسي لحفظ أمن واستقرار البلاد

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:47 م
عصـــام خليل
عصـــام خليل
إسلام نصير
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هنأ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصـــام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي انتفض خلالها جموع المواطنين دفاعًا عن الهوية المصرية الأصيلة.

وقال الحزب في بيان له – إننا نحتفل بانتصار الشعب الذي استطاع بإرادة وعزيمة وطنية تبديد الظلام الدامس وتحطيم مخططات محو الهوية وتصدى للجماعات الإرهابية بصدور مملوءة بالإنتماء والوفاء لام الدنيا.

كما يوجّه حزب «المصريين الأحرار» تحية إجلال لكل مصرى ومصرية رفع علم بلادة عاليّا ونزل للميادين محافظًا على بلادة من جماعة إرهابية خاطفه، واعتزاز وتقدير للقوات المسلحة الباسلة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورهما في مساندة الإرادة الشعبية للخروج من براثن الجماعة الإرهابية وكل مسانديهم.

وأوضح أن مصر خرجت من الثورة الشعبية منتصرة لتبدأ خطوات جادة ورائدة بقيادتها الواعدة الرشيدة في شتئ المجالات واستطاع الرئيس كسر الجليد والانفتاح على العالم وبلدان القارة لتعود مصر لمكانتها الرائدة في صدرة الأمم والبلدان.

وإذ يؤكد الحزب أن الحاقدين والمتآمرين مازلوا متربصين بالبلاد من كل فّج وصوب وعلينا جميعًا كل من واجه هُوّة الفوضى وانتصر على الجماعة الإرهابية، إن يتماسك ويتكاتف مع قيادته للمضي في التنمية وإرساء الأستقرار ومواجهة كل التحديات والمحن.

وشدد على أن مصر ستواصل مسيرة التقدم والرخاء بقوة إدارتها وجسارة جيشها وعظمة شعبها قاهر الشدائد وصانع الأمل، وليكون احياء الذكرى تجديدًا لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ مايراه مناسبًا من قرارات وتحركات للحفاظ على الأمن القومى للبلاد بكافة ابعادة ونؤيد ما تخطو إليه القيادة السياسية بل وندعمه بكل ما أوتينا من قوة وعزم.

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