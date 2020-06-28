أسوشيتيد برس: مصر تعزز انتعاشها الاقتصادي بقرض الطوارئ

أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن مصر ستحصل على قرض الطوارئ من صندوق النقد الدولي وقيمته 5.2 مليار دولار.وتابعت أن هذا القرض سيمكن مصر من مواجهة المزيد من الضغوط المالية، بعد حالة الإغلاق العامة والصارمة التي استمرت قرابة الأربع أشهر في خطوة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأضافت أن مصر تهدف إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتحفيز خلق الوظائف، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، من أجل انتعاش مستدام.وأشارت إلى أن مصر كانت واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا في العالم قبل تفشي الفيروس، الذي أدى إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة في العالم أجمع.وأوضحت أن مصر تواجه تراجع مصادر دخلها الرئيسية وعلى رأسها إيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ورسوم الشحن من قناة السويس وعائدات الغاز والنفط.وأكدت الوكالة، أن مصر انهت لتوها برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات مدعوم من صندوق النقد الدولي، وشملت الإصلاحات للحكومة تعويم العملة وخفض الإعانات الرئيسية وفرض ضريبة القيمة المضافة، ما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية بعد سنوات من الاضطراب السياسي.