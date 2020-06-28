رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسوشيتيد برس: مصر تعزز انتعاشها الاقتصادي بقرض الطوارئ

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:46 م
وكالة أسوشيتيد برس
وكالة أسوشيتيد برس
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن مصر ستحصل على قرض الطوارئ من صندوق النقد الدولي وقيمته 5.2 مليار دولار.

وتابعت أن هذا القرض سيمكن مصر من مواجهة المزيد من الضغوط المالية، بعد حالة الإغلاق العامة والصارمة التي استمرت قرابة الأربع أشهر في خطوة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت أن مصر تهدف إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتحفيز خلق الوظائف، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، من أجل انتعاش مستدام.

وأشارت إلى أن مصر كانت واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا في العالم قبل تفشي الفيروس، الذي أدى إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة في العالم أجمع.

وأوضحت أن مصر تواجه تراجع مصادر دخلها الرئيسية وعلى رأسها إيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ورسوم الشحن من قناة السويس وعائدات الغاز والنفط.

وأكدت الوكالة، أن مصر انهت لتوها برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات مدعوم من صندوق النقد الدولي، وشملت الإصلاحات للحكومة تعويم العملة وخفض الإعانات الرئيسية وفرض ضريبة القيمة المضافة، ما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية بعد سنوات من الاضطراب السياسي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى

وزير قطاع الأعمال يؤكد انفراد «الدستور» باختيار السعداوى لرئاسة «القابضة المعدنية»

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب بشلاتين خلال أيام (خاص)

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

عادل موسى: 30 يونيو كانت ضرورة لاستعادة مصر التي نعرفها

أشرف منصور: لم يكن الإخوان ليرتضوا إلا بالتمكين

الشاعرة رضا أحمد تفوز بجائزة حلمى سالم فى دورتها الأولى

ناصر عراق: 30 يونيو فضحت غدر الجماعة وتاريخها المشبوه