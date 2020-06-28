«الداخلية» تنفي وجود تجمعات أمام لجان الثانوية العامة بالمعادي

نفى مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صحة ما تداوله أحد المواقع الإخبارية، بشأن وجود تجمعات أمام إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمنطقة المعادي بالقاهرة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، واللغة الأجنبية الأولى في 25 يونيو.ويُمتحن الطلاب الأحد 28 يونيو في مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.