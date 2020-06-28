محافظ قنا يفتتح نقطة إسعاف بركة بمدينة نجع حمادي

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، نقطة إسعاف بركة بمدينة نجع حمادى لخدمة طريق قنا– سوهاج الصحراوى الغربى للتعامل الفوري والسريع مع أي حادث يقع على الطريق وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.. حضر الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والتموين والإسكان والرى ومسئولو هيئة الإسعاف بقنا.وعقب الافتتاح تفقد الداودى نقطة الإسعاف وما تحتويه من أقسام وغرف للإقامة وأجهزة الإطفاء والطوارئ، موضحا أنها تضم سيارة إسعاف مجهزة بأحدث أجهزة ومعدات الإسعافات الأولية، كما تضم مجموعة من الأدوية اللازمة لحالات الطوارئ، مضيفا أن هذه النقطة تعد رقم ٥٦ علي مستوي المحافظة بإجمالى عدد ٩٧ سيارة إسعاف تُقدم خدمات الإسعاف بمدن وقرى المحافظة والطرق السريعة والرئيسية، مؤكدا أننا نسعى إلى زيادة عدد نقاط وسيارات الإسعاف للوصول إلى المعدل العالمي في مستوى الرعاية والاستجابة لبلاغات الحوادث في أقل وقت ممكن.وأكد محافظ قنا في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن الإسعاف بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز فوجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى، مؤكدا حرصه على توفير كافة سبل الدعم وتذليل كافة المعوقات لإتمام أي عمل من شأنه خدمة المواطنين والعمل علي راحتهم.