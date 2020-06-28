ترشيح هاني رمزي لبطولة مسلسل «يوم ليك ويوم عليك»

يعكف الكاتب والسيناريست محمد سعد، على مواصلة كتابة مسلسله الجديد "يوم ليك ويوم عليك"، حتى يستطيع اللحاق بماراثون رمضان 2021.وقال محمد سعد، إن تجربته الإذاعية في راديو "معاك" طوال 3 سنوات هي ما شجعته على التواصل مع إحدى شركات الإنتاج والاتفاق على كتابة مسلسل لرمضان 2021، وأن شركة الإنتاج تعقد حاليًا جلسات عمل مستمرة للوصول إلى اتفاق شبه نهائي على الأبطال، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية استقرت على الفنان هاني رمزي للقيام ببطولة هذا العمل، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم التعاقد رسميًا مع بطلة العمل وستكون مفاجأة للجميع.وأضاف سعد، في تصريحات صحفية له، أن العمل ينتمي للدراما الكوميدية وتدور أحداثه في الصعيد حول عائلتين يريدان نسب بعضهما البعض ولكن تحدث مواقف كوميدية تغير الأحداث رأسًا على عقب، مؤكدا أنه انتهى من كتابة 10 حلقات وتم تسليمها مع المعالجة الدرامية لشركة الإنتاج لسرعة الانتهاء من اختيار الأبطال، وتسكين الأدوار وتحديد موعد لبدء تصوير العمل ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي وإحدى قرى المنصورة الريفية.