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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع مشروع معالجة الصرف الصحي (صور)

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:50 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بدناصور مركز الشهداء "تسليم ابتدائى" والمقام على مساحة 5 أفدنة بتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه ويضم 3 محطات رفع وشبكات انحدار لخدمة قرى (دناصور - زاوية البقلي - بشتامي) بإجمالى عدد 30 ألف نسمة.

جاء ذلك بحضور سكرتير عام المحافظة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ورئيس مركز ومدينة الشهداء، يأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي وإزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

تفقد المحافظ غرفة التحكم والتشغيل والمعمل واستمع لشرح تفصيلى من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن مكونات ومراحل تشغيل المحطة والتى تعمل بطاقة تصميمية 10 ألاف م3 يوم ومن المتوقع أن تعمل بطاقة مستقبلية 15 ألف م3 يوم، مشيرًا أن المحطة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي ثنائيًا بنظام أحواض التهوية SBR وأطوال شبكات انحدار 21 كم بإجمالى عدد وصلات منزلية 4600 غرفة.

تفقد المدخل والمعالجة المبدئية والتى تضم عدد 2 مصفاة ميكانيكية و1 مصفاة يدوية و2 حوض فاصل الرمال والزيوت والشحوم وكذا طلمبات الحمأة الزائدة وحوض (1) SBR وأحواض التجفيف، وقد أكد المحافظ على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أبو ليمون أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على إحداث طفرة ملموسة على مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى وضع كافة الإمكانيات والآليات التي تتوافر لدى المحافظة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.

وتابع محافظ المنوفية الأعمال النهائية لموقف الشهداء النموذجي المطور بتكلفة 3 مليون جنيه والمقام علي مساحة 4500 م ومكون من مبنى ادارى وساحات انتظار وكافيهات ودورات مياه، حيث وجه المحافظ بتكثيف الأعمال والمتابعة الدورية لضمان سرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن لتقديم خدمات أفضل لقاطني مركز الشهداء.
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

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