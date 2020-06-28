حبس متهمين لإدارة مصنع مخدرات بالسلام

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بإنشاء مصنع لإعداد المواد المخدرة وترويجها على الشباب بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلًا لصناعة المواد المخدرة "الحشيش، والترامادول، والأقراص المخدرة"، وإعادة ترويجها على عملائهما، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، من ضبط مصنع لتصنيع مخدر الحشيش والترامادول داخل شقة بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ، مفاده ورود معلومات بقيام عاطلين مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما داخل شقة سكن أحدهما.وعُثر بداخلها على (8 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 800 جرام- جوال بلاستيكي " كبير الحجم " يحوي خليطا من مادة بيضاء اللون "تُستخدم فى تصنيع عقار الترامادول المخدر"- 3 أكياس صغيرة الحجم تحتوى على كمية من مادة البودر المخدر- برميل أزرق اللون يحوى مادة كاوية- مبلغ مالى- أدوات التصنيع).بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.