الشاعرة رضا أحمد تفوز بجائزة حلمى سالم فى دورتها الأولى

أعلن "منتدى الشعر المصري"، فوز الشاعرة رضا أحمد بجائزة حلمي سالم للشعر الجديد في دورتها الأولى، عن ديوانها المخطوط "أكلنا من شجرته المفضلة"، وتبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه مع طبع الديوان بواسطة دار الأدهم للنشر بالقاهرة.وكان المنتدى قد أعلن منتصف العام الماضي عن فعاليات تلك الدورة على أن تعلن جائزتها منتصف العام التالي، وذلك باقتراح من الناقد الكبير الدكتور شاكر عبد الحميد أمين عام الجائزة.وقد اقتصرت هذه الدورة على الشعراء دون الأربعين، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أعداد المتقدمين للجائزة، لذلك قرر مجلس الأمناء، بالاتفاق مع إدارة المنتدى، أن تتاح الفرصة للشعراء من جميع الأعمار في الدورات القادمة.وقد أجرت لجنة التحكيم المزيد من المداولات حول نتيجة الجائزة وانتهت إلى أحقية ديوان "أكلنا من شجرته المفضلة" للشاعرة رضا أحمد وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الديوان الفائز يمتاز بلغة رصينة جزلة غير معتادة في لغة قصيدة النثر التي تكتب الآن، وعبر هذه اللغة يمكنك أن تضع يدك على ملامح عدة أبرزها تضافر المفردات التي تنتمي إلى حقول المعرفة الثقافية بحمولاتها المختلفة مع المفردات المعتادة في التداول اليومي، على نحو يفتح النص على أفق حواري ممتد، لا يتحقق عبر اللغة بذاتها وإنما عبر قدرتها على الترميز الكثيف الذي هو جزء من رؤية هذه النصوص بشكل عام.وستساهم دار الأدهم للنشر والتوزيع في دعم تلك الجائزة بقيامها بطبع الديوان الفائز، على أن يوزع في حفل تسليم الجائزة المقرر له الثامن والعشرين من يوليو القادم، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى رحيل الشاعر حلمي سالم في العام 2012.كما ستتسلم الفائزة القيمة المادية للجائزة المقدرة بخمسة آلاف جنيه، ووجه المنتدى الشكر للدكتور فارس خضر صاحب ومدير دار الأدهم على مبادراته الداعمة للكتابة الجديدة، وكذلك للدكتور شاكر عبد الحميد أمين عام الجائزة وشعراء المنتدى على مساهمتهم في تمويل تلك الجائزة والعمل على إنجاحها.ويتشكل مجلس أمناء الجائزة برئاسة الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد وعضوية كل من الكاتبة فريدة النقاش والمفكر نبيل عبد الفتاح والدكتور محمود نسيم، وتشكلت لجنة التحكيم من كل من: الدكتور شاكر عبد الحميد وعضوية كل من الدكتور عمار علي حسن، الدكتور محمد السيد اسماعيل والدكتور محمد عبد الباسط عيد.وأعلن المنتدى فتح باب التقدم الدورة الثانية للجائزة اعتبارا من الأول من أغسطس 2020 وحتى الأول من فبراير عام 2021.