«الصحة» تحدد إجراءات التعامل مع مصابي كورونا بمراكز الغسيل الكلوي

حددت وزارة الصحة والسكان، إجراءات مكافحة العدوى بمراكز ووحدات الغسيل الكلوى للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، كما تم تعميمها فى كتاب دورى على كافة مديريات الصحة في المحافظات.وشددت الوزارة، في كتاب دوري حصلت "الدستور" على نسخة منه، على حظر التواجد غير الضروري للعاملين في المكان الخاص بمرضى الغسيل الكلوي المؤكد أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتحديد فريق طبى مخصص للتعامل مع الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا أو المشتبه بها، مع ضرورة أن يكون عدد أعضاء الفريق الطبى كافياً حسب حجم العمل، والتشديد على أن يكون الفريق الطبى مدرباً تدريباً كافياً على تعريف الحالة وكيفية التعامل معها والوقاية منها ومنع انتقال الفيروسات المسببة للعدوى، وأن يكون لكل عضو دور واضح ومحدد للتعامل مع هذه الحالات، والتشديد على توفير الواقيات الشخصية اللازمة.وشددت وزارة الصحة والسكان، على الالتزام بإرتداء الواقيات الشخصية المناسبة والتى تتمثل فى "قناع طبى جراحى- قفاز نظيف- عباءة طبية نظيفة غير منفذة للسوائل طويلة الأكمام- واقى العينين" وذلك عند القيام بإجراءات عادية مع المريض، مع التأكيد على الغسيل الدورى للأيدى بالماء والصابون أو الكحول قبل وبعد أى تلامس مع المريض أو البيئة المحيطة به وبعد خلع الواقيات الشخصية.وأضافت، أنه فى حال إجراء القيام بإجراءات جراحية قد تؤدى لخروج رزاز من المريض، يجب التأكيد على ارتداء القناع التنفسى عالى الكفاءة وقفاز معقم وعباءة طبية طويلة الأكمام وواق للعين، مشددة على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية على العمال عند تنظيف وتطهير الغرف.وبالنسبة للتعامل مع المستلزمات الطبية، أكدت وزارة الصحة على ضرورة الاحتفاظ بالمستلزمات النظيفة لمرضى العزل فى مكان مركزى خارج غرف المرضى، ويتم ادخالها وفقاً للاحتياج الفعلى، وفى حال عدم استخدامها بعد دخولها غرفة المريض يُمنع إرجاعها للمخازن ويتم اعتبارها نفايات طبية خطرة ويتم التخلص منها.