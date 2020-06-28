عودة 175 مصريا إلى القاهرة قادمين من روسيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 175 عالقا مصريا قاديمن من روسيا، من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجدبمختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المدني لنقل آلاف العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة والسفارات المصرية بالخارج.ووصل العالقين على متن رحلات إحدى شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري القادمة من مطار موسكو إلى القاهرة، وخضعوا للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.