رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة موسعة لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمنازل في مطروح

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:34 م
تعقيم المنازل في
تعقيم المنازل في مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
قال وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تعقيم وتطهير عدد من المساجد والمدارس ومحطة القطار، بالإضافة إلى منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا المستجد بشارع إسكندرية وعلم الروم والشارع الجديد والسنوسية وطريق السلوم والكيلو 7 وشارع المحطة وغوط رباح، في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأكد عبدالرازق، استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسى مطروح بالتمركزات الـ3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة، بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، مؤكدا على زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بوضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين، بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا بسيارات الضباب.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات على رقم 0464935266-0464933158.

جاء ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتطهير وتعقيم المصالح الحكومية المصالح الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.
تعقيم المنازل في مطروح
تعقيم المنازل في مطروح
تعقيم المنازل في مطروح
تعقيم المنازل في مطروح
تعقيم المنازل في مطروح
تعقيم المنازل في مطروح

موضوعات متعلقة

بنسبة نجاح 95.4%.. اعتماد نتيجة العينة العشوائية لـ «عربي الثانوية»

«التعليم» تحدد مصوّر امتحان الديناميكا: «طالب من الإسكندرية»

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

الزمالك يؤجل عودة الأجانب

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددا

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

الأكثر قراءة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

بنسبة نجاح 95.4%.. اعتماد نتيجة العينة العشوائية لـ «عربي الثانوية»

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

الشاعرة رضا أحمد تفوز بجائزة حلمى سالم فى دورتها الأولى

ناصر عراق: 30 يونيو فضحت غدر الجماعة وتاريخها المشبوه

الليلة الشاعر حسام جايل بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

محمد صالح البحر: 30 يونيو نهاية لوجود تيارات الإسلام السياسي