حملة موسعة لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمنازل في مطروح

قال وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تعقيم وتطهير عدد من المساجد والمدارس ومحطة القطار، بالإضافة إلى منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا المستجد بشارع إسكندرية وعلم الروم والشارع الجديد والسنوسية وطريق السلوم والكيلو 7 وشارع المحطة وغوط رباح، في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار الفيروس.وأكد عبدالرازق، استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسى مطروح بالتمركزات الـ3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة، بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، مؤكدا على زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بوضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين، بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا بسيارات الضباب.وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات على رقم 0464935266-0464933158.جاء ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتطهير وتعقيم المصالح الحكومية المصالح الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.