10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الأقصر العام (صور)

أعلن مستشفى الأقصر العام لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم السبت، عن خروج 10 متعافين جدد، عقب إخضاعهم للرعاية الطبية المكثفة على مدار 24 ساعة طوال فترة علاجهم بالمستشفى.وأوضح الدكتور خلف الله عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، أن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة 10 مرضى من بينهم سيدات مسنات، والبعض منهم يعاني من الاصابة بأمراض مزمنة على التعافي، وذلك من خلال الرعاية الطبية المقدمة لهم على مدار فترة بقائهم بالمستشفى.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مديرية الشئون الصحية تعمل على مد المستشفى بشتى احتياجاته من معدات طبية، وقناعات وقفازات طبية، وبدل وقائية وذلك للعمل على حماية الأطباء الدرع الأول في صفوف المعركة ضد فيروس كورونا.وأكد أن زيادة الوعي لدى المواطنين كان العامل الأول في خفض نسب الوفيات، حيث إن التعامل السريع مع الفيروس في بداية ظهور الأعراض أسهم بشكل كبير خفض حدة المرض.