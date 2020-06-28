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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول 175 عالقا مصريا من قطر إلى مطار سوهاج

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:32 م
مطار سوهاج
مطار سوهاج
محمود السعدى
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استقبل مطار سوهاج الدولي، اليوم الأحد، 175 عالقا مصريا، قادمين من قطر عبر سلطنة عمان، من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجدبمختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المدني لنقل آلاف العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة والسفارات المصرية بالخارج.

ووصل العالقين على متن رحلات إحدى شركات الطيران العربية القادمة من مطار مسقط الدولي بسلطة عمان "كترانزيت " إلى مطار سوهاج الدولي، وخضعوا إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

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