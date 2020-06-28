167 عالقا مصريا يصلون مطار برج العرب قادمين من قطر

استقبل مطار برج العرب الدولي بمحافظة الاسكندرية، اليوم الأحد، 167 عالق مصريا، من الراغبين في العودة إلى أرض الطن عقب انشتار وتفشي فيروس كورونا المستجد بمختلف أنحاء العالم، قادمين من قطر عبر سلطنة عمان، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المتبعة في تلك الظروف.ووصل العالقين على متن رحلات إحدى شركات الطيران العربية القادمة من مطار مسقط الدولي بسلطة عمان "كترانزيت " إلى مطار برج العرب الدولي، حيث قامت السلطات المختصة بادارة الحجر الصحي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على العائدين للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا، وتم السماح لهم بالخروج من الدائرة الحمركية عقب توقيع إقرار العزل الذاتي بالمنازل لمدة 14 يوما متتاليا طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.