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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل مناقصتين لتنفيذ شبكتي المياه والصرف بالعاشر من رمضان

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:29 م
المهندس خالد شاهين
المهندس خالد شاهين
علا العلاف
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أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، عن تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لشبكات المياه على مساحة 4 مليون متر مربع جزء "أ" بمنطقة المطورين الجنوبية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة الصرف الصحي بمدينة العاشر على مساحة 4 ملايين متر مربع بمنطقة المتطورين الجنوبية ويتم تنفيذهم من خلال طرحهم بمناقصة.

وأوضح شاهين لـ"الدستور"، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ "299" جنيه لكل مناقصة على حده، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما لعرض الفني والأخر لعرض المالي باسم رئيس الجهاز لكل مناقصة على حده.

وأضاف، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 600 ألف جنيه لكل مناقصة على حدة، ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، لافتا أنه ستعقد جلسة الاستفسارات لمناقصة شبكات المياه يزم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، بينما تعقد جلسة الاستفسارات لتنفيذ شبكة الصرف الصحي الخميس الموافق 16 يوليو.

وأشار إلى أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية لمناقصة تنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 أغسطس المقبل.

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