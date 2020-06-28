نائب محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بالسنطة وزفتى

تفقد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بالسنطة وزفتى، للاطمئنان على حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات وتوفير كل المستلزمات، يرافقه رئيسا المركزين.وأكد نائب محافظ الغربية، على وجود طبيب داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ، وكذلك توافر الأدوية الوقائية، ووجه بتذليل كل العقبات أمام الطلاب بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.شملت جولة نائب محافظ الغربية في مركز ومدينة السنطة مدارس السيدة فاطمة الزهراء الابتدائية، ومدرسة منشأة السنطة الابتدائية، ومدرسة السنطة الثانوية المشتركة، ومدرسة بلال بن رباح الإعدادية بنين، ومدرسة السنطة البلد الابتدائية، وفي مركز ومدينة زفتى، تفقد مدارس عثمان بن عفان الابتدائية، وعمر بن الخطاب الإعدادية، وقاسم أمين الابتدائية.