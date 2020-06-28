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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تكشف تفاصيل القافلة التموينية «182» لشمال سيناء

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:25 م
القافلة التموينية
القافلة التموينية
صلاح عامر
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أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القافلة التموينية رقم ١٨٢ إلى محافظة شمال سيناء، بالدفع من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بـ١٢سيارة المحملة ب٢٠٠ طن من السلع الأساسية لتوفير كافة الاحتياجات من السلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة، وجار تفريغها حاليا في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش لتوفيرها للبقاليين ومشروع جمعيتي.

وأكد المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن القافلة التموينية الجديدة تضمنت ضخ ١٥٠ طن من السكر وضخ ٥٠ طن أرز تمويني لتوفير سلع منظومة التموين الجديدة البالغة نحو ٢١ سلعة، وفارق نقاط الخبز، لافتا إلى أنه جار تفريغ هذه الشاحنات من السلع الاستيراتيجية في بئر العبد والعريش لصالح البطاقات التموينية.

وقال راشد، إن السكر التمويني يتوفر بسعر ٨ جنيهات ونصف، وطرح الأرز التمويني بسعر ٨ جنيهات، المكرونة بسعر ٣٧٥ قرشا العبوة زنة نصف كيلو، والدقيق المعبأ بسعر ٦جنيهات للكيلو وطرح عبوات الصلصة بسعر ٤ جنيهات ونصف.

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