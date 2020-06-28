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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نادي القراء بالشارقة يستضيف مبدع سلسلة روايات «نيك هيلر»

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:32 م
هيئة الشارقة للكتاب
هيئة الشارقة للكتاب
جمال عاشور
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ضمن جهودها الرامية لترسيخ الكتاب كركيزة أساسية في بناء المجتمع، وخصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم جراء انتشار جائحة كورونا، أطلقت هيئة الشارقة للكتاب "نادي القرّاء" (عن بعد)، الذي يستضيف سلسلة جلسات حوارية مع نخبة من الكتّاب، للحديث عن واحد من مؤلفاتهم في نقاش مفتوح مع جمهور قرائهم من مختلف بلدان العالم.
وتستضيف الجلسة الأولى التي تديرها الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف، الكاتب الأمريكي جوزيف فايندر، ليناقش كتابه، "هاوس أون فاير"، حيث يمكن للراغبين في المشاركة، الانضمام على منصة التواصل الافتراضي، عبر الرابط: https:bit.ly2Zn3i5k، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الـ 02 من شهر يوليو القادم.

تأتي هذه الجلسة ترجمة لمساعي الهيئة في تعزيز المشروع الثقافي في الشارقة، من خلال تمكين أفراد المجتمع وتوسيع آفاقهم وإثراء معارفهم، وتأكيدًا على أن الثقافة والكتب تملك كافة الخيارات والحلول للانتصار على الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أن هذه الأنشطة تمثل متنفسًا ثقافيًا ثريًا لمختلف أفراد المجتمع، وفرصة لمحبي القراءة لمقابلة كتّابهم المفضلين، لتشجيعهم على مواصلة القراءة، والتعرف على الإصدارات الأدبية المختلفة.

ويشكل "نادي القراء" (عن بعد)، خارطة أدبية تجمع كبار المؤلفين، مع عشاق الكتب على منصة واحدة نابضة بالثقافة والحياة، وتتيح لهم المشاركة في المناقشات الأدبية، وتبادل الأفكار والآراء، وفتح النوافذ على وجهات النظر المختلفة، معربة عن شكرها على تعاون الكاتب فايندر في مبادرة الهيئة الجديدة، التي يتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من القراء وجمهور الثقافة من الإمارات ومختلف بلدان العالم.

ويأتي كتاب "هاوس أون فاير" ضمن سلسلة مؤلفات "نيك هيلر"، بطل القصة الشهيرة للكاتب جوزف فايندر، حيث تعتبر خيارًا مواتيًا لعشاق الروايات البوليسية الزاخرة بالأحداث، والإثارة، والألغاز المشوقة، إذ تشير آراء القرّاء على الإنترنت، إلى أنها تحمل الكثير من المتعة، سواء تمت قراءتها لوحدها أو ضمن سلسلة المجموعة الكاملة.

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