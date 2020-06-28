التحفظ على 1780 كمامة مجهولة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على 1780 قطعة كمامة داخل محل لحجبه عن التداول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة طبية بقصد رفع سعرها.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "كمامات" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحجبها عن التداول بقصد احتكارها في الأسواق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1780 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بقصد رفع أسعارها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.