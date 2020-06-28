174 عالقًا يصلون القاهرة قادمين من قطر

استقبل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأحد، 174 عالقا مصريا قادمين من قطر عبر سلطنة عمان، والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، فى ظل انتشر وتفشى فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الحالات.وقامت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.