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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: مقترح التصويت الإلكتروني بالانتخابات يحتاج وقتًا وتدريبًا

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:22 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن تطبيق الانتخابات الإلكترونية لا يراعي الحدود الدنيا من المبادئ الأساسية التي تحقق الشفافية والنزاهة في المراقبة على العملية الانتخابية وضمان سلامتها.

وأوضح أنه طبقا لدراسة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فإن الوقت الحالي يصعُب فيه تطبيق هذه الأنظمة في مصر، لأنها تحتاج مزيدا من الوقت لتدريب الناخبين وتأهيل موظفي الاقتراع، إلى جانب تأهيل البنية التحتية وما يتصل بها من تدبير النفقات الخاصة لهذه الأنظمة، وقبل كل شيء اختيار النظام الملائم لمصر من بين الأنظمة الحالية، ثم مرور هذا النظام بمرحلة التجربة ثم التدرج في التنفيذ على مستوى الجمهورية، الأمر الذي من المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا، وبالتالي سيكون تجربة هذا النظام في انتخابات البرلمان والشيوخ أمرا محكوم عليه بالفشل.

وأضاف أنه بالدول الأجنبية التي طبقت نظام الانتخابات الالكترونية كان الخلل الأكبر في جميع برامج التصويت الإلكتروني؛ فالبرامج التي لا تستخدم التشفير لا يمكن أن توفر الضمانات الأساسية للاقتراع السري والتحقق من عمليات الفرز، وتلك التي تستخدم برامج تشفيرية تتطلب أن يثق الناخبون بالخبراء.

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