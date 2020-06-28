وصول 50 عالقٌا إلى مطار القاهرة قادمين من الأردن

استقبل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأحد، 50 عالقا مصريا قادمين من الأردن، من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، على متن طائرات إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى المصرى القادمة من مطار عمان الدولى، وذلك فى ظل انتشر وتفشى فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الحالات.وقامت ادارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.