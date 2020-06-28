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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عيد عبدالحليم: الوسائط الرقمية وسيلة لنشر الآداب والفنون

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:18 م
الشاعر عيد عبدالحليم
الشاعر عيد عبدالحليم
نعمات مدحت
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قال الشاعر عيد عبدالحليم، إن الحديث عن نهاية عصر الكتابة أو عصر التدوين، أمر صعب للغاية، فالكتابة لاتنتهي، وربما انتشار الثقافة البصرية، من وجهة نظري يضيف للثقافة المكتوبة ولا يأخذ منها، فالثقافة البصرية مثل الوسائط الرقمية تكون وسيلة لنشر الآداب والفنون.

وتابع"عيد": فالثقافة البصرية لاتصنع إبداعا وإنما تسهم في نشره، والحديث مثلا عن أدب رقمي مثل الرواية الرقمية والشعر الرقمي والنقد الرقمي والمسرح الرقمي، مقولات عمرها الآن يصل إلي عشرين عاما لكنه لم تثبت فاعلية حتي الآن لاوجود حقيقي لها علي أرض الواقع.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" نعيش عصر الصورة، علي مستوي استخدام التقنيات الحديثة، وهناك أدباء ودفو التقنيات الرقمية في أعمال إبداعية مثل إبراهيم عبد المجيد في روايته، في كل أسبوع يوم جمعة، لكنها رواية مكتوبة ومطبوعة ورقيا، ذن تظل الكتابة هي الأساس سواء كتبت علي ورق أوعلي الورد في جهاز الكمبيوتر، أما وسائل الاتصال الحديثة فلا يتعدي دورها نشر هذا الإبداع علي نطاق واسع.

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