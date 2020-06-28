وصول 10 عالقين بإيطاليا إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأحد، 10 عالقين مصريين قادمين من إيطاليا والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من مطار ميلانو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الحالات.وقامت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".