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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:15 م
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة سير العمل بميناء بورسعيد البري، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، موجها بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وخاصة التشديد على ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذى لإنشاء مجمع المواقف الجديد وتطوير الحديقة الدولية، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة والعميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد ومديرية الطرق.

وأكد المحافظ أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية فى المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها خلال هذه الفترة، والذى يأتى أهمها الميناء البري الجديد بحى الضواحى يمثل نقلة حضارية كبرى ببورسعيد فى مجال مشروعات النقل والذى يضم مختلف سيارات الأجرة والنقل البرى بين المحافظات، ويهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى بين المحافظات وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين.

وأضاف أن ميناء بورسعيد البري سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، والاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد.
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد

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