الجامعة العربية تنظم اجتماعًا لمناقشة ملفات ذوي الإعاقة

نظمت جامعة الدول العربية قطاع شًؤون الاجتماعية -إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، اجتماعا لكبار المسؤولين لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية في ظل جائحة كوفيد- 19، وذلك عبر تقنيات الفيديو كونفرنس، فيما شهد الاجتماع مشاركة عالية المستوى لأكثر من عدد 75 من كبار المسؤليين والمعنيين بملفات الاشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى رؤساء الآليات الوطنية وعدد من منظمات المجتمع المدني.وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في بيان وزعته الجامعة اليوم، إن الاجتماع تم تنظيمه بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، كما شاركت المبعوثة الخاصة للأمين العام للمتحدة المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العمل العربية، موضحة أنه تم عقد الاجتماع بالتعاون أيضا مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.وذكرت أبو غزالة أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات الهامة التي تعد خطة تحرك لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة جائحة كوفيد-19 وما بعدها، مؤكدة أن التوصيات تتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة والتنسيقية على المستوى الوطني وفي إطار التعاون العربي المشترك.وأكدت على دعم الجامعة العربية لتنفيذ هذه التوصيات من خلال القطاع الاجتماعي والشركات الواسعة التي لديها وبما يؤكد على ضمان الحياة الصحية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.