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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب الزراعيين يهنئ السيسي بأعياد ثورة 30 يونيو

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:13 م
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة
عبدالناصرمحمد
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بعث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين برقية هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد ثورة 30 يونيو المجيدة، التي أعادت الدولة المصرية إلى مكانتها الطبيعية بقيادة الرئيس رغم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية على مدار 7 سنوات سواء مواجهة الإرهاب في سيناء أو إنتشار فيروس كورونا.

وقال في برقيته إلى الرئيس السيسي: بالاصالة عن نفسي وبالانابة عن جموع المهندسين الزراعيين بمناسبة الذكري السابعة لثوره 30 يونيو المجيدة، وسوف تظل هذه المناسبة علامة فارقة في تاريخ الوطن حيث صنع الشعب المصري واحدة من اعظم الثورات في التاريخ.

وأضاف إنه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد إلي أن مصر نجحت في تحويل التحديات إلى فرص يعرفها القاصي والداني أعادت مصر إلى واجهة مكانتها الطبيعية بين الأمم من خلال التحول الاقتصادي الكبير لدولة كبيرة تأخذ مكانتها الاقتصادية الكبيرة بين مختلف دول العالم.

وأوضح أن المشروعات التي نفذها الرئيس السيسي خلال سنوات قليلة لم يكن يتصور إمكانية تنفيذها في ظل المؤامرات الدولية وخاصة في مجال البنية التحتية للدول المصرية، والمشروعات الزراعية ومشروعات شبكات الطرق التي غيرت وجه مصر لكي تكون دولة محورية لها تأثيرها على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مشروعات تعمير سيناء والصوب الزراعية والتوطين خارج الدلتا ووادي النيل رسالة نجاح لمصر أمام العالم.

وأكد أن جموع الزراعيين في مصر يعاهدون الرئيس بمواصلة المزيد من الجهد والعطاء لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على الرئيس بدوام التوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقي والازدهار.

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