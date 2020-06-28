أستاذ أمراض صدرية: التباعد الاجتماعي مهم جدا للوقاية من كورونا (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، أستاذ أمراض صدرية، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الحظر مطلوب طوال الوقت، بجانب التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أصبح بها كمية مناسبة من الأسرة لاستيعاب كل المرضى، وعلى استعداد لعلاج أي مواطن مصري مصاب بكورونا، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع كل الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن التباعد الاجتماعي مهم جدا للوقاية من كورونا.