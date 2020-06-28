وزيرة الهجرة: الجاليات المصرية بالخارج مصدر فخر للدولة (فيديو)

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الجاليات المصرية بالخارج مصدر فخر للدولة المصرية خاصة أنها ليست فقط تدعم الدولة سياسيا واقتصاديا وإنما تدعمها أيضا في كافة القضايا الإقليمية والدولية.وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن مسيرة الجاليات المصرية التي شهدتها الولايات المتحدة أمس السبت لدعم الدولة المصرية بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو هو مصدر فخر كبير وصورة مشرفة للجاليات المصرية بالخارج.وأشارت إلى أن تفاعل المواطن المصري في الخارج مع دولته وإيمانه بالقيادة السياسية جعلته مساند وأكبر داعم لقضاياها، لافتة إلى أنها ترصد وتتابع عن اهتمام وقفات المصريين التضامنية لدعم الدولة المصرية وتقوم بتشجيعهم دائما وتعبر لهم عن مدى تقدير الدولة المصرية لجهودهم.وأكدت أن الوقفات التضامنية للجاليات المصرية بالخارج هي القوة الناعمة لمصر وصورتها المشرفة أمام دول العالم.