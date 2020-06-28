روائع للنشر تصدر شرح «الشيخ الدردير على قصة المعراج المنير»

صدر حديثا الطبعة الأولي من كتاب "شرح الشيخ الدرديرعلي قصة المعراج المنير "قراءة وتعليق الشيخ محمد كيلاني، عن دار مؤسسة روائع للثقافة والفنون والنشر، يقع في 182 صفحة، بالتزامن مع الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا المستجد.من جانبه، قال الشيخ محمد كيلاني مدير عام سابق بوزارة الأوقاف، إن الكتاب يعتبر من كتب التراث خفيفة الظل وعنوانه "شرح الشيخ الدردير على قصة المعراج المنير" يتحدث بأسلوب جميل عن رحلة الإسراء والمعراج، والمعجزات التي حدثت في تلك الليلة بأسلوب شيق.وأشار كيلاني إلي أن العمل جاء في فترة العزل المنزلي الذي فرضه كورونا فكان فرصة للابداع والتفرغ من بعض المهام المؤجلة، لافتا إلي أن الكتاب سوف يجد قبولا لأنه يتمتع بأسلوب مبسط وميسر للجميع.