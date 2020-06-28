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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد مختار جمعة: هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد شهري وسنوي

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:01 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد شهرى وسنوى فى تاريخها منذ الإنشاء على الإطلاق، لافتا إلى أن هذا يساهم فى تأمين مرتبات الهيئة بالكامل لمدة عام قادم دون أى مشاكل.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية: "كنّا نسعى لتحقيق هذا المستهدف، والإيرادات والأرباح تجاوزت المليار ونصف المليار جنيه، وحققنا هذا الشهر فقط 246 مليون جنيه".

ووجه الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، سؤلا للوزير قائلا: "هل أعطيتم الفقراء حقهم من هذه الأموال؟"، ورد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلا: "تم ذلك والحد الأدني من البر للفقراء 25٪‏ من صافي الإيرادات وفق المقاييس الشرعية".

ووافقت اللجنة الدينية على صياغة المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بحيث تنص على " في تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها".

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