مستشار بأكاديمية ناصر يكشف جهود القوات المسلحة في مكافحة كورونا (فيديو)

قال اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن صحة المواطن المصري أمن قومي، لافتا إلى أن القوات المسلحة لها دور ومسئولية مباشرة وهو حماية الأمن القومي، موضحا أن جهود القوات المسلحة بدأت منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بدعم أجهزة الدولة بـ 100 مليون جنيه.وأضاف اللواء عادل العمدة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة قامت بأعمال تعقيم وتطهير على نطاق واسع وفي كل المؤسسات ووسائل النقل بمحافظات الجمهورية للحفاظ على صحة المواطنين.وأوضح أنه تم إعداد وتجهيز كل المستشفيات التابعة للقوات المسلحة لعلاج مصابي فيروس كورونا وغيرها من مستشفيات العزل، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والجهات المعنية.وذكر أن المستشفيات الميدانية التي بدأت الدولة في إنشائها لها ميزة هامة جدًا وهي أنها حرة التنقل ومن الممكن نقلها من مكان لآخر بسهولة بكل معداتها وتجهيزتها، وهذا على حسب تفشي الفيروس في منطقة ما أو غيرها، مؤكدًا أن الدولة تحرص على توصيل الأمن الصحي للمواطن أيًا كان المكان والظروف، معقبًا: "القوات المسلحة دايمًا جاهزة".