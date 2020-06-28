«قناة السويس»: عقوبات على مخالفة الإجراءات الوقائية

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة التزام جميع إدارات الجامعة بالخطة التي وضعتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الاجتماع الذى عقدته رئيس الجامعة مع جميع مديرى العموم بالإدارات المختلفة، وحضره المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وهدى فرج أمين عام الجامعة المساعد.وطالبت رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى وضعت وأهمها التباعد الاجتماعي والتهوية خاصة التهوية الطبيعية، مشددة على ارتداء الكمامات ومعاقبة من يخالف ارتدائها.وأشارت إلى أن الجامعة على أعتاب بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية الذى يحتاج تعاون واهتمام وتركيز من كافة الإدارات المختلفة، كما تطرق الاجتماع إلى الحديث عن الخطوات التى اتخذتها الجامعة نحو تحقيق التحول الرقمي، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من الأعمال المطلوبة من كل إدارة لسرعة تنفيذ ذلك الملف.وقال المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، إن أعمال التطهير والتعقيم بالادارات تسير بشكل منتظم وفق برنامج زمني محدد، كما تم الاتفاق على أن يكون توقيع الانصراف للعاملين داخل إداراتهم منعا للتزاحم وحفاظا على سلامة الجميع.وشدد أمين عام الجامعة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات التى أقرتها الجامعة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.