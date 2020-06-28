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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد فتح السينمات.. «لص بغداد» يتقدم على «الفلوس» في دور العرض

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:39 ص
لص بغداد والفلوس
لص بغداد والفلوس
حسين الجندي
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قدمت دور العرض السينمائية، أمس السبت، فيلمين للجمهور جرى عرضهما في بداية العام الجاري وبالأخص قبل تواجد جائحة فيروس كورونا المستجد، وهما فيلمي "الفلوس" الذي حقق إيرادات 4.258 جنيه، وفيلم "لص بغداد" الذي حقق إيرادات 6.866 جنيه.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد وغيرهم، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وقصة تامر حسني وإنتاج نيوسنشري، وفيلم "لص بغداد" بطولة الفنان محمد عادل إمام وياسمين رئيس وآخرون.

وكانت غرفة صناعة السينما، قررت فتح دور العرض بالكامل، مع الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة لسلامة الجمهور الحاضر إلى السينمات.

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