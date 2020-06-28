التحقيق مع موظفين خالفا الإجراءات الاحترازية بجامعة بنى سويف

أحال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، موظفين اثنين للتحقيق لعدم اتباعهما الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعوامل السلامة والصحة المهنية وعدم ارتداء الكمامات أثناء سير العمل.جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة انضباط العمل الإداري، حيث تابع كافة إجراءات التزام العاملين بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على عدم السماح بالتعامل مع الأفراد المترددين على الجامعة دون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة لكافة الأفراد قبل الدخول إلى حرم الجامعة، بعد قرار رئيس الجامعة باستئناف العمل بكامل طاقتها اعتبارا من اليوم الأحد، مؤكدا على ضرورة الانضباط في مواعيد الحضور والانصراف وعدم الغياب دون عذر منطقي.واختتم الدكتور منصور جولته بتفقد مبنى إدارة السيارات، مشددا على ضرورة مواصلة التعقيم والتطهير المستمر حرصًا على سلامة المترددين وكإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية، مؤكدا أن متابعة التزام كافة جمهور الجامعة بالإجراءات الاحترازية ستكون على مدار الساعة، ومشددا على اتخاذ الإجراء القانوني لمخالفة تلك الاشتراطات.