رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق مع موظفين خالفا الإجراءات الاحترازية بجامعة بنى سويف

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:39 ص
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية بجامعة بني سويف
بنى سويف- محمد حفيظ
طباعة
أحال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، موظفين اثنين للتحقيق لعدم اتباعهما الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعوامل السلامة والصحة المهنية وعدم ارتداء الكمامات أثناء سير العمل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة انضباط العمل الإداري، حيث تابع كافة إجراءات التزام العاملين بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على عدم السماح بالتعامل مع الأفراد المترددين على الجامعة دون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة لكافة الأفراد قبل الدخول إلى حرم الجامعة، بعد قرار رئيس الجامعة باستئناف العمل بكامل طاقتها اعتبارا من اليوم الأحد، مؤكدا على ضرورة الانضباط في مواعيد الحضور والانصراف وعدم الغياب دون عذر منطقي.

واختتم الدكتور منصور جولته بتفقد مبنى إدارة السيارات، مشددا على ضرورة مواصلة التعقيم والتطهير المستمر حرصًا على سلامة المترددين وكإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية، مؤكدا أن متابعة التزام كافة جمهور الجامعة بالإجراءات الاحترازية ستكون على مدار الساعة، ومشددا على اتخاذ الإجراء القانوني لمخالفة تلك الاشتراطات.

موضوعات متعلقة

مواعيد القطارات اليوم السبت 27-6-2020

«التعليم» تحدد مصوّر امتحان الديناميكا: «طالب من الإسكندرية»

إغلاق «إيبارشية البابا» حتى منتصف يوليو.. وقرار فتح الكنائس بيد الأساقفة

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

الصور

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

«التعليم» تحدد مصوّر امتحان الديناميكا: «طالب من الإسكندرية»

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

خزعل الماجدي: 30 يونيو ثورة شعب وجيش مصر

«الأردنية للأفلام» تعرض «تأتون من بعيد» الأربعاء

فاطمة البودى: «إطلاق الروح البرية للمرأة» لأول مرة بالعربية

نشرة «الدستور» الثقافية لهذا اليوم