رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: تحسين علاقتنا بواشنطن مهم للغاية

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:37 ص
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
طباعة
أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن اعتقاده بأنه ثمة " حاجة ملحة للتحرك" من أجل تحسين العلاقات المتداعية بشدة مع الولايات المتحدة.

وفي تصريحات صحفية، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن العلاقات " عبر الأطلسي مهمة للغاية وستظل مهمة ونحن نعمل أيضا من أجل أن يكون لها مستقبل، لكنها على هذا النحو الذي هي عليه الآن، لم تعد تلبي التطلعات التي يعول عليها الطرفان من هذه العلاقات".

وحذر ماس من الاعتقاد بأن العلاقات مع الولايات المتحدة ستتحسن تلقائيا في حال فشل محتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الرابع من نوفمبر المقبل " وكل من يعتقد أن كل شيء سيعود كما كان مع قدوم رئيس من الحزب الديمقراطي، يهون من شأن التغييرات الهيكلية".

يشار إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي تدهورت على نحو كبير منذ تولي الرئيس ترامب مهام منصبه قبل ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقد أعلن ترامب مؤخرا اعتزامه سحب نحو 10 آلاف جندي أمريكي من نحو 35 ألف جندي متمركزين في ألمانيا، ثاني أكبر قاعدة خارجية للقوات الأمريكية بعد اليابان، وذلك ردا على عدم وصول النفقات العسكرية الألمانية إلى هدف الـ2% من إجمالي الناتج المحلي الذي حدده حلف شمال الأطلسي (ناتو) لدوله الأعضاء.

كما أن هناك خلافا بين برلين وواشنطن بسبب تفوق الميزان التجاري لصالح ألمانيا، وبالإضافة إلى ذلك تعارض واشنطن مشروع خط نورد ستريم 2 لتوصيل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وقد ردت واشنطن على هذا المشروع بفرض عقوبات ومن المنتظر أن يتم تشديد هذه العقوبات.

موضوعات متعلقة

الاتحاد الإفريقي يعلن حل 90% من أزمة سد النهضة

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

«التعليم» تحدد مصوّر امتحان الديناميكا: «طالب من الإسكندرية»

حسام عاشور يتحدى الأهلى بفيديو جديد

الصور

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

«التعليم» تحدد مصوّر امتحان الديناميكا: «طالب من الإسكندرية»

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

خزعل الماجدي: 30 يونيو ثورة شعب وجيش مصر

«الأردنية للأفلام» تعرض «تأتون من بعيد» الأربعاء

فاطمة البودى: «إطلاق الروح البرية للمرأة» لأول مرة بالعربية

نشرة «الدستور» الثقافية لهذا اليوم