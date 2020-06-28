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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو تسجل أعلى زيادة يومية فى الإصابات بكورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:35 ص
كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو
وكالات
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سجلت العاصمة اليابانية، طوكيو، لليوم الثاني على التوالي رقما مرتفعا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، منذ أن تم رفع حالة الطوارئ في البلاد، في نهاية مايو الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه) اليوم الأحد، أن الاختبارات أثبتت إصابة 60 شخصا بالفيروس، خلال يوم واحد. وكان عدد المصابين أمس السبت 57 شخصا، مما يعني أن عدد الإصابات الجديدة في اليوم، وصلت الآن إلى حوالي 50 حالة خلال خمسة أيام على الأقل.

وتم تحديد المناطق الترفيهية الليلية في طوكيو كمناطق لعدوى جماعية.

وأظهر عدد الإصابات اليومية الجديدة تراجعا حتى نهاية مايو الماضي، لكن بعد رفع حالة الطوارئ في 25 مايو بدأ الرقم في الارتفاع مرة أخرى في طوكيو.

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