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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«بعضها دون 1000 جنيهًا».. إيرادات الأفلام الأجنبية في دور العرض

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:35 ص
Bloodshot
Bloodshot
حسين الجندي
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افتتحت بعض دور العرض المصرية سينماتها أمس السبت أمام بعض الأفلام الأجنبية وذلك بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل كبير وذلك على أن تلتزم السينمات بعدد 25% من الجمهور في كل دار عرض فيما ترصد "الدستور" في التقرير التالي بالارقام إيرادات أمس السبت.

Bloodshot:16،411
The Invisible Man:10،487
Siberia: 7،019
Bad Boys For Life: 3،847
I Still Believe:6،580
The Call Of The Wild: 5،609
Onward: 5،283
Escape From Pretoria: 983
Brahms: The Boy 2: 2،561
Birds Of Prey: 318
Fantasy Island: 720
Sonic The Hedgehog: 2،886
Jumanji: 1،010
Dolittle: 3،058
The Grudge: 1،187

وكانت غرفة صناعة السينما قد قررت أمس السبت أن يتم فتح دور العرض والقاعات السينمات المصرية ذلك من يوم الاحد مع الالتزام بكافة الإجراءات التي قررتها الحكومة المصرية للحفاظ علي سلامة المواطنين.

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