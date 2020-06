«بعضها دون 1000 جنيهًا».. إيرادات الأفلام الأجنبية في دور العرض

افتتحت بعض دور العرض المصرية سينماتها أمس السبت أمام بعض الأفلام الأجنبية وذلك بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل كبير وذلك على أن تلتزم السينمات بعدد 25% من الجمهور في كل دار عرض فيما ترصد "الدستور" في التقرير التالي بالارقام إيرادات أمس السبت.Bloodshot:16،411The Invisible Man:10،487Siberia: 7،019Bad Boys For Life: 3،847I Still Believe:6،580The Call Of The Wild: 5،609Onward: 5،283Escape From Pretoria: 983Brahms: The Boy 2: 2،561Birds Of Prey: 318Fantasy Island: 720Sonic The Hedgehog: 2،886Jumanji: 1،010Dolittle: 3،058The Grudge: 1،187وكانت غرفة صناعة السينما قد قررت أمس السبت أن يتم فتح دور العرض والقاعات السينمات المصرية ذلك من يوم الاحد مع الالتزام بكافة الإجراءات التي قررتها الحكومة المصرية للحفاظ علي سلامة المواطنين.