القبض على سيدة أثناء بيع مشغولات ذهبية مسروقة بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بحبس سيدة وآخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم ببيع كمية من المشغولات الذهبية لصاحب محل صاغة، قامت السيدة بسرقتها من شقة رجل أعمال بمنطقة المقطم.واعترفت المتهمة بأنها تعمل خادمة لدى رجل أعمال يدعى "حسن"، ويقيم بمنطقة الهضبة الوسطي بالمقطم، وأنها سرقت خزينة حديدية من داخل المنزل محل عملها بالاتفاق المسبق فيما بينها وبين طليقها، ويدعى "أحمد" موظف بشركة مياه مدينة 15 مايو، وأعطت الخزينة لطليقها لفتحها وسرقة محتوياتها ومناصفة ما بداخلها فيما بينهما.فقام المتهم بصحبتها بالتوجه للمتهم الثالث، ويدعي "فراج"، حداد، ومقيم بالعزبة البحرية، لفتحها والاستيلاء على ما بداخلها.تلقى النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد أصحاب محال الصاغة الكائنة بشارع عبدالرحمن، دائرة القسم، مفاده قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع داخل المحل دون الفواتير الخاصة بها.وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتمت مناقشة المتهمة عن مصدر المشغولات الذهبية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.