حملة لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية بمصانع الشرقية

قامت اللجنة العليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية، بالتفتيش على 6 شركات بمدينة الصالحية الجديدة تعمل في مجال "الأمصال واللقاحات - الدهانات - البطاريات - الأعلاف - الفايبر - الصناعات الغذائية "، للتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه أنه لن يسمح بالإهمال أو التقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمنشآت الصناعية وتوفير كافة مهمات الوقاية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوي الاقتصاد.وأوضح أنه في حالة عدم الالتزام يتم الغلق لمدة 48 ساعة لحين استيفاء أصحابها شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة لحماية العاملين بها وفي حالة العودة َلإرتكاب المخالفة والإصرار عليها يتم غلق المصنع لمدة 14 يوم كفترة حضانة للفيروس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.