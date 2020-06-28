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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

21.7 مليار جنيه لتنفيذ 387 مشروعًا بالجيزة

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:28 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 21.7 مليار جنيه لتنفيذ 387 مشروعا تنمويا بمحافظة الجيزة، موزعة بين قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 10.3 مليار جنيه، قطاع النقل بقيمة 5.4 مليار جنيه، الآثار بقيمة 3.1 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعى بتكلفة 863 مليون جنيه.

وتمثلت أهم المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة فى البرنامج القومى للإسكان الإجتماعى بالجيزة بتكلفة 4.9 مليار جنيه، تطوير مناطق عشوائية بتكلفة مليار جنيه، توسعات محطة تنقية أبورواش 800 مليون جنيه، إنشاء محطة كهرباء بالشيخ زايد 300 مليون جنيه، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة 2 مليار جنيه، المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق 1.5 مليار جنيه، مشروعات شبكة الطرق القومية "ازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات" بتكلفة 750 مليون جنيه، استكمال إنشاءات المتحف المصرى الكبير 3.1 مليار جنيه، إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى بتكلفة 368.7 مليون جنيه.

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