21.7 مليار جنيه لتنفيذ 387 مشروعًا بالجيزة

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 21.7 مليار جنيه لتنفيذ 387 مشروعا تنمويا بمحافظة الجيزة، موزعة بين قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 10.3 مليار جنيه، قطاع النقل بقيمة 5.4 مليار جنيه، الآثار بقيمة 3.1 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعى بتكلفة 863 مليون جنيه.وتمثلت أهم المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة فى البرنامج القومى للإسكان الإجتماعى بالجيزة بتكلفة 4.9 مليار جنيه، تطوير مناطق عشوائية بتكلفة مليار جنيه، توسعات محطة تنقية أبورواش 800 مليون جنيه، إنشاء محطة كهرباء بالشيخ زايد 300 مليون جنيه، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة 2 مليار جنيه، المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق 1.5 مليار جنيه، مشروعات شبكة الطرق القومية "ازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات" بتكلفة 750 مليون جنيه، استكمال إنشاءات المتحف المصرى الكبير 3.1 مليار جنيه، إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى بتكلفة 368.7 مليون جنيه.