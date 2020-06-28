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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فتح ترحب بدعوة حماس لتوحيد الجهود لمواجهة «مخططات الضم»

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:28 ص
فتح جبريل رجوب
فتح جبريل رجوب
مروة عنبر
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رحبت حركة فتح بالبيان الصادر عن حركة المقاومة حماس مؤخرًا، والذى دعا إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح جبريل رجوب، بالبيان الذي أصدره المكتب السياسي لحماس مؤخرا، والذي يدعو إلى توحيد الجهود الفلسطينية ورص الصفوف ووضع خطة وطنية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها خطة السلام الأمريكية، وقرار دولة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة.

وقال الرجوب في بيان له اليوم الأحد، "إن أيدي فتح ممدودة دائما للوحدة ورص الصفوف، مذكرًا أن الوحدة الوطنية هي إحدى أهم الركائز التي انطلقت الثورة الفلسطينية من أجلها عام 1965، وهي إحدى أهم ركائز النضال الوطني الفلسطيني، والتي من دونها لا يمكن التصدي للمشروع الصهيوني ودحره، ولا يمكن التصدي لخطة السلام الأمريكية، ومخطط الضم، وكنس الاحتلال عن أرضنا وشعبنا".

وشدد الرجوب على أن الخطر الراهن، والمتمثل بصفقة ترامب نتنياهو المشؤومة، مصيري ووجودي، يهدد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة بالتصفية، لافتًا إلى أن هذا الواقع الخطير يتطلب من الجميع التخلى عن الخلافات الجانبية، والتوحد في جبهة وطنية فلسطينية موحدة لإسقاط مؤامرات الضم، متابعا "فشعبنا أولا والعالم الذي يتضامن معنا اليوم ينتظر منا مثل هذه الخطوة الحاسمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأكد الرجوب أن التاريخ والأجيال المقبلة لن ترحم أحدا، وعلى الجميع تحمل المسؤولية الوطنية في الدفاع عن الشعب الفلسطينى وقضيته واستعادة أرضه المقدسة السليبة.

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