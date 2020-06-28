يصف نشاطها بـ«الاستباقى».. الإعلام الإسرائيلى يتابع قضية سما المصرى

نشر موقع القناة «12» الإسرائيلية تقريرًا، اليوم الأحد، حول الحكم في قضية الفنانة سما المصري، أفاد بأنَّ المحكمة قضت بسجنها 3 سنوات وتغريمها 63 ألف شيكل بتهمة «التحريض على الفسق والفجور».وصف التقرير سما المصري بأنها راقصة وممثلة مصرية معروفة وأنها ألقي القبض عليها في أبريل الماضي كجزء من تحقيق حكومي موسع عن مقاطع فيديو وصور تمَّ تحميلها على الشبكات الاجتماعية.وأضاف التقرير أن الادعاء المصري أقر بأن الراقصة المصرية تنشر محتوى عبر الإنترنت يحتوي على رسائل جنسية، وقضت المحكمة بأنها انتهكت القيم العائلية، التي تعتبر جريمة جنائية في مصر، حيث استخدمت حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أعمال منافية للأخلاق.وأشار التقرير إلى أن سما المصري معروفة في مصر بمعارضتها للإسلاميين، وفي عام 2015 قدمت ترشيحها للبرلمان المصري، ثم هاجمتها مجموعة من الشخصيات العامة وطلبت إزالتها من القائمة، ولم تفز في الانتخابات لكنها استمرت في نشاطها «الاستباقي» حتى ألقى القبض عليها في الأشهر الأخيرة.