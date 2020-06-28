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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

توقف تحضيرات «رمضان كريم 2» بسبب روبي

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:19 ص
روبي
روبي
محمد قدري
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بدأ المنتج أحمد السبكي، خلال الأيام الماضية، التعاقد مع أبطال الجزء الثاني من مسلسله "رمضان كريم" للعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وذلك بعد 3 أعوام من عرض الجزء الأول، والذي حقق وقتها نجاحا كبيرا.

ويواجه المنتج أحمد السبكي مشكلة خلال الفترة القادمة، حيث يعتمد المسلسل على النجمة روبي في البطولة، مما يسبب له مشكلة في التعاقدات؛ حيث قاربت روبي على التوقيع على بطولة مطلقة جديدة تقدمها في الموسم القادم مع إحدى شركات الإنتاج الأخرى، وهو ما قد يسبب قلقا للسبكي خلال التعاقد لعدم قدرتها على تقديم عملين في وقت واحد خاصة في ظل تعاقدها على عملين سينمائيين آخرين خلال الفترة الماضية.

وقد يضطر السبكي لتغيير بطلة العمل في حالة عدم موافقة روبي على التواجد معه في الجزء الجديد، كما حصل منتج العمل على موافقات مبدئية من النجوم أبطال الجزء الأول، وعلى رأسهم سيد رجب وشريف سلامة وريهام عبدالغفور، وتبدأ التحضيرات النهائية خلال الأسبوع المقبل في حالة الاستقرار على الطاقم النهائي للعمل الجديد.

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